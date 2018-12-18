«Барыс» победил «Северсталь», у Михайлиса — дубль

Астанинский «Барыс» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Андрея Скабелки выиграли пятый матч из шести последних, для команды Андрея Разина поражение стало третьим кряду.



Первые полчаса встречи прошли без заброшенных шайб, счёт был открыт на 31-й минуте: точный бросок в большинстве записал в актив нападающий «Барыса» Никита Михайлис. На 58-й минуте голом отметился Патрис Кормье, точку в матче броском в пустые ворота поставил Михайлис. Сухую встречу оформил голкипер астанинской команды Хенрик Карлссон.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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