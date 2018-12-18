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«Барыс» победил «Северсталь», у Михайлиса — дубль

«Барыс» победил «Северсталь», у Михайлиса — дубль
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Андрея Скабелки выиграли пятый матч из шести последних, для команды Андрея Разина поражение стало третьим кряду.

Первые полчаса встречи прошли без заброшенных шайб, счёт был открыт на 31-й минуте: точный бросок в большинстве записал в актив нападающий «Барыса» Никита Михайлис. На 58-й минуте голом отметился Патрис Кормье, точку в матче броском в пустые ворота поставил Михайлис. Сухую встречу оформил голкипер астанинской команды Хенрик Карлссон.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2018, вторник. 14:00 МСК
Барыс
Астана
3 : 0
0:0, 1:0, 2:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Михайлис (Даллман) – 30:32 (5x4), 2:0 – Кормье – 57:14 (5x5), 3:0 – Михайлис – 59:14 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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