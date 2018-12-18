«Торпедо» и «Авангард» вышли в финал конкурса групп поддержки от Востока

«Чемпионат» подвёл итоги голосования в конкурсе групп поддержки команд КХЛ. В финал от Восточной конференции по итогам голосования вышли группы поддержки нижегородского «Торпедо» и омского «Авангарда». В финале клубы встретятся с победителями Запада, выборы которых начнутся завтра, 19 декабря.



Группы поддержки – неотъемлемая часть матчей КХЛ, красивые девушки в ярких костюмах танцуют, крутят кульбиты и сальто, улыбаются и заряжают эмоциями трибуны. «Чемпионат» традиционно проводит конкурс на лучшую группу поддержки. В 2016 году его выиграла группа поддержки «Спартака», а в 2017-м в голосовании победили девушки-чирлидеры «Торпедо».



Голосование проходило в хоккейном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте». Голосовать можно было до 19:00 мск 18 декабря.

Выбери самую яркую группу поддержки в КХЛ. Полуфиналы Востока Второй раунд самого красивого конкурса «Чемпионата».