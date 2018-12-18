МЧМ-2019: защитник «Чикаго» Йокихарью сыграет за Финляндию

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» в своём официальном «твиттере» сообщил, что отпускает защитника Хенри Йокихарью в сборную Финляндии на молодёжный чемпионат мира—2019. В нынешнем сезоне Йокихарью — игрок основного состава «Чикаго», он провёл в чемпионате 32 игры и сделал 11 результативных передач.



Календарь МЧМ-2019 по хоккею



Напомним, ранее от участия в МЧМ-2019 отказался нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен.



Сейчас в тренировочном лагере Финляндии тренируются следующие игроки:



Вратари: Ласси Лентинен, Филип Линдберг, Юкко-Пекка Лукконен.



Защитники: Алекси Антталайнен, Вилле Хейнола, Анттони Хонка, Олли Каскинен, Микко Кокконен, Оскари Лааксонен, Отто Латвала, Йон Риккинен, Ласси Томсон, Тони Утунен.



Нападающие: Теэму Эндберг, Алекси Хепониеми, Каапо Какко, Расмус Купари, Антон Линделль, Никлас Нордгрен, Линус Уман, Сампо Ранта, Арно Талвитте, Самули Ваинионпяя, Сантери Виртанен, Есссе Юлонен.

Нападающий «Йокерита» Весалайнен отказался играть за Финляндию на МЧМ-2019