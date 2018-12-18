Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» в своём официальном «твиттере» сообщил, что отпускает защитника Хенри Йокихарью в сборную Финляндии на молодёжный чемпионат мира—2019. В нынешнем сезоне Йокихарью — игрок основного состава «Чикаго», он провёл в чемпионате 32 игры и сделал 11 результативных передач.
Календарь МЧМ-2019 по хоккею
Напомним, ранее от участия в МЧМ-2019 отказался нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен.
Сейчас в тренировочном лагере Финляндии тренируются следующие игроки:
Вратари: Ласси Лентинен, Филип Линдберг, Юкко-Пекка Лукконен.
Защитники: Алекси Антталайнен, Вилле Хейнола, Анттони Хонка, Олли Каскинен, Микко Кокконен, Оскари Лааксонен, Отто Латвала, Йон Риккинен, Ласси Томсон, Тони Утунен.
Нападающие: Теэму Эндберг, Алекси Хепониеми, Каапо Какко, Расмус Купари, Антон Линделль, Никлас Нордгрен, Линус Уман, Сампо Ранта, Арно Талвитте, Самули Ваинионпяя, Сантери Виртанен, Есссе Юлонен.
МЧМ-2019: защитник «Чикаго» Йокихарью сыграет за Финляндию