Нападающий «Йокерита» Весалайнен отказался играть за Финляндию на МЧМ-2019

Нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен не сыграет за сборную Финляндии на молодёжном чемпионате мира, информирует Svenska.yle.fi. 19-летний форвард отказался от участия в турнире, хотя его приглашали в команду.

Календарь матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2019

«Он сделал выбор и не поедет на чемпионат мира. Каждый игрок в праве решать, хочет участвовать или нет», — заявил главный тренер молодёжной сборной Финляндии Юсси Ахокас.

Молодежный чемпионат мира состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января 2019 года. В расширенный состав финской сборной в последний момент включены Вальттери Пуустинен, Сами Мойланен и Алекси Клементти.

Весалайнен в ноябре перешёл в «Йокерит» на правах аренды из «Виннипег Джетс». В шести матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил три шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «0».