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«Спартак» разгромил «Йокерит», у Гудачека первый шат-аут в сезоне

«Спартак» разгромил «Йокерит», у Гудачека первый шат-аут в сезоне
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» на домашнем льду оказался сильнее финского «Йокерита», игра завершилась со счётом 5:0. Подопечные Лаури Марьямяки проводили второй матч за два дня, вчера финский клуб уступил «Авангарду» (2:3 ОТ).

В первом периоде «Спартак» обеспечил себе преимущество в два гола — дубль оформил нападающий Александр Хохлачёв, которому для этого понадобилось только два броска. На 25-й минуте Бен Максвелл увеличил отрыв красно-белых, гол Ярослава Дыбленко на старте третьего периода сделал счёт 4:0. Точку поставил гол Максима Цыплакова, ставший для него первым в КХЛ. Сухой матч оформил голкипер московской команды Юлиус Гудачек.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2018, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
5 : 0
2:0, 1:0, 2:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Хохлачёв (Максвелл) – 02:32 (5x5), 2:0 – Хохлачёв (Максвелл) – 17:40 (5x5), 3:0 – Максвелл – 25:05 (5x5), 4:0 – Дыбленко (Кутейкин, Хохлачёв) – 42:14 (5x4), 5:0 – Цыплаков (Шашков) – 53:19 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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