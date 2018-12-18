«Спартак» разгромил «Йокерит», у Гудачека первый шат-аут в сезоне

Московский «Спартак» на домашнем льду оказался сильнее финского «Йокерита», игра завершилась со счётом 5:0. Подопечные Лаури Марьямяки проводили второй матч за два дня, вчера финский клуб уступил «Авангарду» (2:3 ОТ).



В первом периоде «Спартак» обеспечил себе преимущество в два гола — дубль оформил нападающий Александр Хохлачёв, которому для этого понадобилось только два броска. На 25-й минуте Бен Максвелл увеличил отрыв красно-белых, гол Ярослава Дыбленко на старте третьего периода сделал счёт 4:0. Точку поставил гол Максима Цыплакова, ставший для него первым в КХЛ. Сухой матч оформил голкипер московской команды Юлиус Гудачек.

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