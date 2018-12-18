Сидоренко: «Динамо» долго ждало возвращения Пулккинена, ему не хватает практики

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвёл итоги выигранной встречи с рижским «Динамо» (2:1).



«Матчи с рижанами всегда проходят упорно. Начало матча не получилось: не клеилась реализация большинства, допускали много брака. В третьем периоде добавили, и команда победила. Очень важный успех в психологическом плане.



Мы долго ждали возвращения Пулккинена. Конечно, Теему не хватает практики. Решили сегодня сформировать легионерское звено. Не всё у них получалось, но иностранцы сделали результат в третьем периоде.



Почему не играли Гаврус и Готовец? Им дали отдохнуть, к тому же не пришла форма», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.



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