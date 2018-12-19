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Два гола и передача Дадонова принесли «Флориде» победу над «Баффало»

Два гола и передача Дадонова принесли «Флориде» победу над «Баффало»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде взял верх над «Баффало Сэйбрз» — 5:2.

На 4-й минуте счёт открыл форвард хозяев Джефф Скиннер, он забросил 25-ю шайбу в сезоне. Во втором периоде команды обменялись результативными атаками – на гол Троя Брауэра точным броском ответил Расмус Ристолайнен. В третьем игровом отрезке «пантеры» не только отыгрались, но и вышли вперёд – шайбы на счету Александра Баркова и Фрэнка Ватрано, дубль в активе Евгения Дадонова, он реализовал буллит.

Также на его счету показатель полезности «+3», 8 бросков в створ за 17 минут и 1 секунду на льду (3.47 – в большинстве). Евгений стал первой звездой встречи. Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

«Флорида» одержала вторую победу после четырёх поражений. С 32 очками она занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» (45) – третий.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2018, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 5
1:0, 1:1, 0:4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Скиннер (Айкел, Райнхарт) – 03:48 (5x5), 1:1 – Брауэр (Макканн, Мэтисон) – 29:17 (5x5), 2:1 – Ристолайнен (Райнхарт, Скиннер) – 31:08 (5x5), 2:2 – Барков (Яндл, Юбердо) – 40:58 (5x4), 2:3 – Дадонов – 43:30 (бул), 2:4 – Ватрано (Дадонов, Боргстрём) – 44:42 (5x5), 2:5 – Дадонов (Барков) – 57:30 (en)
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