Два гола и передача Дадонова принесли «Флориде» победу над «Баффало»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде взял верх над «Баффало Сэйбрз» — 5:2.

На 4-й минуте счёт открыл форвард хозяев Джефф Скиннер, он забросил 25-ю шайбу в сезоне. Во втором периоде команды обменялись результативными атаками – на гол Троя Брауэра точным броском ответил Расмус Ристолайнен. В третьем игровом отрезке «пантеры» не только отыгрались, но и вышли вперёд – шайбы на счету Александра Баркова и Фрэнка Ватрано, дубль в активе Евгения Дадонова, он реализовал буллит.

Также на его счету показатель полезности «+3», 8 бросков в створ за 17 минут и 1 секунду на льду (3.47 – в большинстве). Евгений стал первой звездой встречи. Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

«Флорида» одержала вторую победу после четырёх поражений. С 32 очками она занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» (45) – третий.