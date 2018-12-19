«Рейнджерс» обыграли «Анахайм», у Наместникова 3 очка, у Георгиева 14 сейвов

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Анахайм Дакс» — 3:1.

В середине второго периода «утки» повели в счёте после точного броска Понтуса Оберга. На 50-й минуте отличился российский нападающий «синерубашечников» Владислав Наместников, забросивший 4-ю шайбу в сезоне. Хозяев вперёд за 40 секунд до окончания основного времени вывел отличившийся в меньшинстве Кевин Хейз. Точку в матче поставил Филип Хитил, поразивший пустые ворота.

Наместников был признан второй звездой встречи, на его счету также две результативные передачи, показатель полезности «+3», 4 минуты штрафа и 3 броска в створ за 14.02 на льду (4.05 – в меньшинстве). У Павла Бучневича 2 силовых приёма за 14.40. Александр Георгиев отразил 14 бросков из 15 и стал третьей звездой матча.