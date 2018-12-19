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«Рейнджерс» обыграли «Анахайм», у Наместникова 3 очка, у Георгиева 14 сейвов

«Рейнджерс» обыграли «Анахайм», у Наместникова 3 очка, у Георгиева 14 сейвов
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Анахайм Дакс» — 3:1.

В середине второго периода «утки» повели в счёте после точного броска Понтуса Оберга. На 50-й минуте отличился российский нападающий «синерубашечников» Владислав Наместников, забросивший 4-ю шайбу в сезоне. Хозяев вперёд за 40 секунд до окончания основного времени вывел отличившийся в меньшинстве Кевин Хейз. Точку в матче поставил Филип Хитил, поразивший пустые ворота.

Наместников был признан второй звездой встречи, на его счету также две результативные передачи, показатель полезности «+3», 4 минуты штрафа и 3 броска в створ за 14.02 на льду (4.05 – в меньшинстве). У Павла Бучневича 2 силовых приёма за 14.40. Александр Георгиев отразил 14 бросков из 15 и стал третьей звездой матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2018, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3 : 1
0:0, 0:1, 3:0
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Оберг (Гецлаф, Каше) – 34:09 (5x5), 1:1 – Наместников (Хауден, Веси) – 49:52 (5x5), 2:1 – Хейз (Наместников) – 59:20 (4x5), 3:1 – Хитил (Наместников, Зибанеджад) – 59:41 (en)
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