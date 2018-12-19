«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: Кучеров забросил 15-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3 после второго периода). На девятой минуте счёт открыл российский нападающий «молний» Никита Кучеров. Ассистентом выступил Брэйден Пойнт.

Посмотреть видео гола Кучерова можно на официальном сайте НХЛ.



Это 49-е результативное действие в сезоне для форварда. Теперь на его счету 15 голов и 34 передачи. Показатель полезности Никиты – «+3», среднее игровое время – 18 минут и 30 секунд.



Кучеров занимает третье место в бомбардирской гонке, он догнал форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (19+30). Возглавляет список нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен с 56 очками в активе. Его одноклубник Натан Маккиннон – второй (53 балла).