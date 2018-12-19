Наместников — о лучшей игре в сезоне: может, раньше подраться надо было?

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников поделился мнением о своей игре в матче с «Анахайм Дакс» (3:1), а также рассказал о стычке с капитаном соперника Райаном Гецлафом, за которую получил двойной малый штраф.

«Драка немного разозлила. Может, из-за этого игра пошла? Может, раньше подраться надо было? Самое главное, что выиграли. Я думаю, это поднимет всем настроение и уверенность придёт. Мне нравится играть в меньшинстве. Больше чувствуешь себя в игре, когда выходишь на лёд. И потом лучше играть в меньшинстве, чем не играть», – цитирует Наместникова официальный сайт НХЛ.

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Наместников был признан второй звездой встречи, на его счету гол и две результативные передачи, показатель полезности «+3», 4 минуты штрафа и 3 броска в створ за 14.02 на льду (4.05 – в меньшинстве). Владислав впервые набрал три очка в одном матче после обмена из «Тампа-Бэй Лайтнинг».