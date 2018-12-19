Сможет ли Павел Дацюк вернуться в НХЛ?

Обозреватель TSN Боб Маккензи заявил, что существует вероятность возвращения нападающего СКА Павла Дацюка в следующем сезоне в Национальную хоккейную лигу.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Сможет ли Дацюк вернуться в НХЛ?».
Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.
В этом сезоне 40-летний Дацюк забросил 7 шайб и сделал 21 результативную передачу в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
От Волшебника до капитана ротации. 40-летний Дацюк вернётся в НХЛ?
То ли там мода на ветеранов, то ли чья-то фантазия.