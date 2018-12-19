Резервным вратарём «Детройта» в игре с «Филадельфией» был 32-летний геолог

В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2. У «лётчиков» отличились Джеймс ван Римсдайк, Радко Гудас и Шейн Гостисбер, у гостей – Деннис Холовски и Якоб де ла Роуз.

Ворота «красных крыльев» защищал Джонатан Бернье, заменивший получившего на разминке травму Джимми Ховарда. Резервным вратарём гостей был 32-летний геолог Джастин Ковалковски, в 2004-08 годах игравший в студенческой команде.

Голкипер «Филадельфии» Картер Харт выиграл дебютный матч за карьеру в НХЛ. 20-летний канадец отразил 20 бросков из 22 и был признан первой звездой матча. Он стал самым молодым вратарём в истории «Флайерз», которому удалось одержать победу в первом матче в лиге, а также самым молодым в НХЛ со времени Кэри Прайса.