Есмантович — о Шумакове: у ЦСКА была позиция компенсировать свои расходы

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал обмен с «Авангардом», в результате которого омский клуб получил права на нападающего Сергея Шумакова.

«У нашего клуба была позиция компенсировать свои расходы. Мы же тоже приобретали Сергея Шумакова в Новосибирске за деньги. Нашли точку соприкосновения с Омском.

ЦСКА мог пойти на принцип и не позволить Шумакову играть в КХЛ? ЦСКА старается быть толерантным во всём и везде. Эмоции не помощники профессиональному спорту. Мы опираемся на спортивную составляющую. Так что пусть парень развивается», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

7 декабря Шумаков прошёл драфт отказов «Вашингтон Кэпиталз». Форвард не провёл ни одного официального матча за основную команду «Вашингтона», играл только за фарм-клуб. После этого Сергей заключил контракт со «Спрингфилд Тандербёрдз». За фарм-клуб «Флориды Пантерз» Шумаков сыграл три матча, в которых забросил одну шайбу. 13 декабря фарм «Флориды» расторг контракт с игроком. В АХЛ Шумаков в общей сложности провёл 13 матчей, набрав 5 (4+1) баллов при показателе полезности «+3».