Тренер «Ак Барса»: «Магнитка» — мастеровитая команда, у них хорошее большинство

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» назвал сильные стороны соперника и рассказал, стоит ли ждать перемен в составе.

«Никаких проблем у нас нет, ребята сыграли очень хороший матч с «Автомобилистом». Хотелось, чтобы игра, которую они показали в том матче, перенеслась на сегодняшнюю встречу. Все прекрасно понимают, что «Металлург» – хорошая команда, мастеровитая. Но все готовятся серьёзно. Думаю, будет всё хорошо. Состав будет тот же, что и в прошлой игре.

Сильные стороны соперника? У них очень хорошее большинство, есть мастеровитые ребята, которые могут реализовать. Нужно сыграть дисциплинированно, терпеливо, играть в свой хоккей и делать свою работу. Нужно выполнить то, о чём мы скажем ребятам на собрании», — цитирует Смирнова официальный сайт казанского клуба.