Розыгрыш комплекта атрибутики «Спартака» на всю семью

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрывается комплект атрибутики «Спартака» на всю семью. В комплект входят три шапки, три шарфа и шайба.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Для того чтобы претендовать на получение билетов, необходимо подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Итоги конкурса будут подведены 23 декабря в 13:48 мск.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, московская команда набрала 44 очка в 39 матчах. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится сегодня, 19 декабря.