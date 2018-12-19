Яруллин: у «Металлурга» хорошая команда, нельзя никого недооценивать

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин отметил, что команда готовилась с серьёзным настроем к предстоящей игре с «Металлургом».



«Мы готовимся с серьёзным настроем. Прошла игра с «Автомобилистом», хорошо, что выиграли и взяли два очка. Но всё это уже история, готовимся к новому матчу. Соперник очень сильный, серьёзный, мастеровитый.



Я особо не следил, изменился ли соперник с новым тренером. В принципе это «Металлург» – он всегда очень опасен. Мозякин, да и все остальные представляют угрозу. Вся команда хорошая, нельзя никого недооценивать. Должен быть боевой настрой», — цитирует игрока пресс-служба казанского клуба.



Матч «Ак Барс» — «Металлург» состоится сегодня, 19 декабря, начало – в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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