Бобровский: как можно думать о будущем, когда мне по восемь голов забивают?

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отметил, что пока не думает по поводу будущего. Летом российский хоккеист станет свободным агентом.



«Сейчас я вообще не размышляю о том, что будет со мной в следующем сезоне. Да как можно думать, когда мне по восемь голов за матч забивают? Мне пока вообще не до будущего. Надо бы с настоящим разобраться. Шутки шутками, но впереди длинный сезон. Там будем смотреть. Пока главное — победа в каждой игре. Надо работать, улучшать свою игру, развивать навыки, становиться лучше с каждым днем.

Когда ты пропускаешь восемь шайб, это тяжелый психологический удар. Но всё приходит с опытом. Ты делаешь ошибки, получаешь уроки. И учишься, как надо идти дальше. Важно после матчей как можно быстрее переключиться. Не анализировать голы, не ковырять их в голове, а просто забыть. Проснуться на следующий день и снова продолжить работу», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне Бобровский провёл 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 13 побед и отражая 90,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,86. Сергей дважды пропускал по восемь шайб — в играх с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз».