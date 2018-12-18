Сергей Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.

Первой звездой дня стал голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, оформивший первый шат-аут в сезоне в игре с «Вегас Голден Найтс» (1:0). Российский вратарь отразил 28 бросков.

Второй звездой стал вратарь «Бостон Брюинз» Ярослав Галак, отыгравший на ноль в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:0). 33-летний словак отразил 22 броска и записал в актив третий сухой матч в сезоне. Он стал первым вратарём в истории, делавшим шат-аут в Монреале как в составе «Канадиенс», так и в форме «Брюинз».

Замкнул топ-3 нападающий «Бостона» Колби Кейв, забросивший в игре с «Монреалем» первую шайбу за карьеру в НХЛ.