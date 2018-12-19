Илья Ковальчук приступил к полноценным тренировкам после травмы

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук приступил к полноценным тренировкам после перенесённой инфекции, сообщает в своём «твиттере» журналист Джон Розен.

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Россиянин работал в третьем звене с Бренданом Лайпсиком и Нейтом Томпсоном. Ковальчук выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке, хоккеисту потребовалось хирургическое вмешательство. Никита Щербак тренировался в четвёртой тройке нападения вместе с Кайлом Клиффордом и Мэттом Лаффом.



Ради возвращения в состав Ковальчука «короли» отправили в АХЛ нападающего Остина Вагнера, отметившегося дублем в предыдущей игре с «Виннипег Джетс» (4:1).



В этом сезоне Ковальчук провёл 25 матчей, забросил 5 шайб и отдал 9 голевых передач при показателе полезности «–13». В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3) 30 ноября Ковальчук не смог набрать очки 11-й раз подряд. На льду он провёл 14 минут 11 секунд.