«Колорадо» без Варламова обыграл «Монреаль»

Во втором и заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду обыграл «Монреаль Канадиенс» — 2:1.



Счёт на 6-й минуте встречи открыл нападающий гостей Брендан Галлахер, реализовав большинство. Паритет в начале второго периода восстановил лидер бомбардирской гонки Микко Рантанен, а на старте третьего игрового отрезка Габриэль Ландеског забил гол, ставший победным.



Российский защитник «лавин» Никита Задоров в начале встречи заработал удаление, которое было реализовано, также на его счету бросок в створ и силовой приём за 7 минут и 3 секунды на льду (1.13 – в меньшинстве). Семён Варламов после поражения от «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) остался на скамейке запасных.



«Колорадо», набрав 44 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» (39) – седьмой на Востоке.