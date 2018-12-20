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«Колорадо» без Варламова обыграл «Монреаль»

«Колорадо» без Варламова обыграл «Монреаль»
Хоккей / НХЛ

Во втором и заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду обыграл «Монреаль Канадиенс» — 2:1.

Счёт на 6-й минуте встречи открыл нападающий гостей Брендан Галлахер, реализовав большинство. Паритет в начале второго периода восстановил лидер бомбардирской гонки Микко Рантанен, а на старте третьего игрового отрезка Габриэль Ландеског забил гол, ставший победным.

Российский защитник «лавин» Никита Задоров в начале встречи заработал удаление, которое было реализовано, также на его счету бросок в створ и силовой приём за 7 минут и 3 секунды на льду (1.13 – в меньшинстве). Семён Варламов после поражения от «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) остался на скамейке запасных.

«Колорадо», набрав 44 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» (39) – седьмой на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2018, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2 : 1
0:1, 1:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Галлахер (Питри, Друен) – 05:43 (5x4), 1:1 – Рантанен (Маккиннон) – 24:21 (5x5), 2:1 – Ландеског (Маккиннон, Рантанен) – 40:35 (5x5)
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