Принс: было предложение из НХЛ, но агент сказал, что лучше поехать в «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Шейн Принс рассказал о переезде в Европу и выборе между возвращением в НХЛ и новосибирским клубом.



«В Северной Америке у меня не было возможности себя проявить, а я хотел играть как можно больше. Было важно вернуть свою технику, чувство контроля шайбы, общие хоккейные ощущения, уверенность. Признаюсь, решение о переезде в Европу было непростым для меня. Но сейчас я доволен: играю много, часто бываю с шайбой, для меня это хорошая ситуация. Я счастлив быть в хорошей команде, так что считаю, что уехать в Старый Свет было для меня правильным решением.



После расставания с «Давосом» я пытался вернуться домой, такой вариант был. Предложение из НХЛ у меня было, но агент сказал, что Новосибирск будет более правильным вариантом для меня. Возможно, после этого сезона я уеду назад, возможно, останусь. Некоторые мысли о возвращении в НХЛ у меня есть, но пока я сосредоточен исключительно на нынешнем сезоне. Нужно отыграть его как можно лучше и постараться вместе с «Сибирью» пробиться в плей-офф. Командный успех и личный успех связаны неразрывно. После сезона буду смотреть, какие будут предложения, какие варианты есть на столе», — сказал Принс в интервью «Чемпионату».



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