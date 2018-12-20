«Авангард» — «Северсталь»: Сергей Шумаков проведёт первый матч за «ястребов»

Нападающий Сергей Шумаков дебютирует в составе «Авангарда» в матче с череповецкой «Северсталью», информирует официальный «твиттер» омской команды. Встреча состоится сегодня, 20 декабря, начало игры — в 19:30 мск.



Напомним, вчера Шумаков заключил трёхлетний контракт с «Авангардом».



7 декабря Шумаков прошёл драфт отказов «Вашингтон Кэпиталз». Форвард не провёл ни одного официального матча за основную команду «Вашингтона», играл только за фарм-клуб. После этого Сергей заключил контракт со «Спрингфилд Тандербёрдз». За фарм-клуб «Флориды Пантерз» Шумаков сыграл три матча, в которых забросил одну шайбу. 13 декабря фарм «Флориды» расторг контракт с игроком. В АХЛ Шумаков в общей сложности провёл 13 матчей, набрав 5 (4+1) баллов при показателе полезности «+3».



27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.

ЦСКА продал права на Шумакова в «Авангард». Всё о громкой сделке «Армейцы» не стали просить игроков взамен, получив денежную компенсацию.