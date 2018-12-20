«Северсталь» покинули Александр Макаров и Дмитрий Казионов

Нападающий Дмитрий Казионов и защитник Александр Макаров расторгли контракты с «Северсталью» по соглашению сторон, информирует официальный сайт череповецкого клуба.



29-летний Макаров отыграл в сезоне-2017/18 11 матчей, не отметившись очками. 34-летний Казионов сыграл только в двух играх, оставшись без очков.



Напомним, в декабре «Северсталь» рассталась уже с 14 игроками. Помимо Казионова и Макарова расторгнуты контракты с голкипером Сергеем Магариловым, защитниками Станиславом Калашниковым, Денисом Куляшом и Максимом Верёвкиным, а также нападающими Матеем Странски, Михалом Юньковым, Александром Бумагиным, Олегом Яшиным, Максим Пестушко, Евгением Григоренко, Александром Щербиной и Евгением Коротковым.