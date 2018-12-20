Форвард новокузнецого «Металлурга» Каницкий перешёл в ЦСКА

Нападающий Евгений Каницкий перешёл из новокузнецкого «Металлурга» в московский ЦСКА, информирует официальный сайт «Кузни».



В составе «Металлурга» 19-летний Каницкий дебютировал в сезоне-2017/18. До последнего момента Евгений Каницкий претендовал на включение в состав сборной России для участия в заключительном подготовительном этапе к молодёжному чемпионату мира, однако перед отъездом национальной команды в Северную Америку Каницкий, получив травму, вернулся в расположение «Металлурга».



В общей сложности за основной состав «Металлурга» Евгений Каницкий сыграл 63 матча. В Молодёжной хоккейной лиге, дебютировав в 16-летнем возрасте, нападающий провёл на 30 поединков больше.



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