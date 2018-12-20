Холтби: «Вашингтон» фокусируется не на результатах, а на своей игре

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился впечатлениями от матча с «Питтсбург Пингвинз» (1:2).



«Иногда судьбу матчей решают считанные дюймы. Но знаете, что? В это время года мы стараемся фокусироваться не столько на результатах, сколько на том, как мы играем. И сегодня, на мой взгляд, мы сделали тонну хороших вещей», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Злой Овечкин. Он орал на Кросби, сломал клюшку и ударил по лицу Летанга Таким капитана «Вашингтона» мы не видели очень давно.

Счёт на 27-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Ларс Эллер. «Пингвины» ещё до свистка на перерыв не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Сидни Кросби (в большинстве) и Брайан Раст.



Александр Овечкин прервал результативную серию из 14 матчей и голевую – из 6. В этой встрече на его счету 2 минуты штрафа, 5 бросков в створ, 6 силовых приёмов за 24.45 на льду (8.02 – в большинстве). У Евгения Кузнецова 5 бросков за 21.14. У Дмитрия Орлова «-1» и 2 броска за 21.59.



Евгений Малкин отметился результативной передачей. Он вышел на 93-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, набрав 967 очков. Также в этом матче он нанёс 3 броска и сыграл 14.29.