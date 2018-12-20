Андриевский: Брюле травмирован, а игра Казакова нас не устраивает

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Амуром» (4:3).



«Самое главное, что взяли два очка. Отмечу второй период, это один из лучших периодов в сезоне. К сожалению, не всё получается, есть технический брак, ошибки. Тем не менее даже в таких играх мы набираем очки. Стоит отметить ребят, что, когда сложно, мы боремся до конца. Где-то, возможно, и везёт.



Брюле пропускал игру по состоянию здоровья. Он ещё в матче с «Локомотивом» не очень хорошо себя чувствовал. Дали ему залечить мини-травму. Пока не знаю, успеет ли он восстановиться к «Адмиралу». Что касается Казакова, то он попал в запас по ходу матча исключительно по игровым причинам. Нас его игра в последнее время не устраивает.



Принс начал здорово, после поездки у него не было той остроты, а сейчас пошло движение. Сегодня была одна из лучших его игр в КХЛ, единственное, не забил», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» одолела «Амур», выиграв четвёртый из пяти последних матчей