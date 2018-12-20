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«Сибирь» одолела «Амур», выиграв четвёртый из пяти последних матчей

«Сибирь» одолела «Амур», выиграв четвёртый из пяти последних матчей
Хоккей / КХЛ

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке оказалась сильнее хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 4:3. Подопечные Александра Андриевского выиграли четыре из пяти последних матчей.

Счёт открыли гости: на 8-й минуте игры точным броском отметился форвард «тигров» Томаш Зогорна. Второй период предрешил исход встречи: у «Сибири» авторами голов стали Никита Михайлов, Владимир Первушин и оформивший дубль Александров Шаров, на что гости ответили только точным попаданием от Марека Грбаса, впервые забившего в КХЛ. На последней секунде «Амур» отыграл один гол усилиями Александра Кузнецова.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2018, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
4 : 3
0:1, 4:1, 0:1
Амур
Хабаровск
0:1 – Зогорна (Руденков, Рассказов) – 07:35 (5x5), 1:1 – Шаров (Саюстов) – 21:49 (5x5), 2:1 – Михайлов (Карон) – 25:18 (5x4), 2:2 – Грбас (Воробьёв) – 30:06 (5x5), 3:2 – Шаров (Карон) – 30:17 (5x5), 4:2 – Первушин (Миловзоров) – 31:46 (5x5), 4:3 – Кузнецов – 59:59 (6x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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