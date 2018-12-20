«Сибирь» одолела «Амур», выиграв четвёртый из пяти последних матчей

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке оказалась сильнее хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 4:3. Подопечные Александра Андриевского выиграли четыре из пяти последних матчей.



Счёт открыли гости: на 8-й минуте игры точным броском отметился форвард «тигров» Томаш Зогорна. Второй период предрешил исход встречи: у «Сибири» авторами голов стали Никита Михайлов, Владимир Первушин и оформивший дубль Александров Шаров, на что гости ответили только точным попаданием от Марека Грбаса, впервые забившего в КХЛ. На последней секунде «Амур» отыграл один гол усилиями Александра Кузнецова.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.