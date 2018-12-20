«Авангард» — «Северсталь»: Емелин забил красивый гол, у Шумакова — дебютный балл

В первом периоде матча хоккейного клуба «Авангард» и череповецкой «Северстали» результативной передачей сумел отметиться нападающий Сергей Шумаков. Форвард заработал первое очко в составе «ястребов», приняв участие в красивой заброшенной шайбе Алексея Емелина.



В матче «Авангард» — «Северсталь» продолжается первый период, счёт — 2:0 в пользу подопечных Боба Хартли.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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