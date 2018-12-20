А. Фёдоров: никаких обид на «Салават» нет. На кого мне обижаться?

Нападающий «Спартака» Артём Фёдоров подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б).



«Не то чтобы игра с «Салаватом Юлаевым» была принципиальной для меня, просто было приятно с ними сыграть. Всех ребят знаю, были особенные чувства, хотелось победить. Обида на клуб? А на кого мне обижаться? На ребят, тренера, руководство? Никаких обид нет.



«Спартак» выиграл на моём обмене на Филатова? Я знаю, что это такое, я был в его ситуации. Желаю ему, чтобы он скорее выбрался из этого и чтобы всё у него наладилось. Надеюсь, что потом будут говорить, что и «Спартак», и Уфа выиграли от этого обмена. Пусть всем будет хорошо.



Конечно, мне приятно, что вызывали в олимпийскую сборную России. Такие вещи всегда приятны», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.