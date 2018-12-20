Кузьменко: для СКА поражение станет уроком — нельзя выигрывать малой кровью

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (2:3 ОТ).



«Проигрывать очень неприятно. Должны были побеждать, у нас было очень много моментов сегодня, но здорово сыграл вратарь «Динамо». К сожалению, не помогли Игорю Шестёркину, были пробелы в нашей игре в защите, чем воспользовались рижане. Надо было забивать самим, реализовывать те моменты, что у нас были, — мы их создали прилично. Для нас это будет уроком — что нельзя расслабляться, ведя в счёте, что надо играть до конца и что малой кровью взять соперника не получится.



Любопытный третий гол Виделля? Играя в овертайме, команды обычно этим и пользуются. Скамейка очень длинная, соперник игрока не заметит — и можно этим воспользоваться. Мы так часто делаем. К сожалению, сегодня мы попались — «Динамо» здорово воспользовалось моментом, а мы где-то недоглядели и поплатились за это», — цитирует игрока официальный сайт ХК СКА.