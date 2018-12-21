Виделль: не стараюсь выиграть гонку снайперов и с Майоне не соревнуюсь

Нападающий рижского «Динамо» Линус Виделль поделился мнением о возможности выиграть гонку снайперов.



«Важно ли мне быть в лидерах гонки снайперов? Самое главное, помогать команде побеждать. Конечно, приятно забивать голы и набирать очки, это придает мне уверенности, чтобы помогать команде. Я не стараюсь выиграть гонку снайперов, хотя будет здорово, если получится это сделать. На статистику я буду смотреть в конце сезона, пока что я просто стараюсь показывать свой лучший хоккей.



Никакого соревнования с Майоне у нас нет, мы хорошие друзья, нам нравится играть вместе, стараемся помогать друг другу на льду. Нет такого, что мы не будем друг другу пасовать, наоборот, мы знаем, что если будем делиться шайбой, может случиться что-то хорошее.



Я никогда не был на Матчах звёзд, для меня это большая честь. Особенно приятно, что меня выбрали болельщики», — рассказал Виделль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.