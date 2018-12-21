Сидоренко — о низкой посещаемости: скидки в магазинах и новогодние праздники

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвёл итоги встречи со «Слованом» (2:1).



«Не все получалось, но команда проявила характер. Говорили, что будет непросто, если соперник откроет счет. Так и получилось. У «Слована» техничные ребята, хорошо катаются. Были хорошие моменты, но шайба не шла в ворота. Конечно, слабо сыграли в большинстве. Главное – играли до конца и снова смогли победить.



Вытащили игру после слабого старта? Держим зрителей в напряжении. Да, входим в игру тяжеловато. Поговорили с ребятами, что надо вытаскивать матч… Раньше первый период хорошо начинали, сейчас в третьем играем. Есть прогресс. Осталось второй подтянуть.



Что делать с тем, что пришло мало зрителей? Выигрывать. Победили в прошлом матче? Сейчас все-таки новогодние праздники, скидки в магазинах», — цитирует тренера официальный сайт клуба.