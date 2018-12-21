Григоренко, Нестеров и Антипин могут вернуться в НХЛ

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, кто из российских игроков в ближайшее время может отправиться в НХЛ.

«Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен и его коллега из «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд были замечены на Кубке Первого канала в Москве. У «жакетов» есть проспект Владислав Гавриков, который, видимо, хорошо играл за победившую Россию. Есть подвижки по некоторым свободным агентам, но самые высококвалифицированные могут быть доступны только летом 2020 года. Ходят слухи, что Михаил Григоренко и Никита Нестеров также рассматривают возможность возвращения.

Я не уверен, что он вернётся, но один российский источник сообщил, что слышал об интересе нескольких команд к Виктору Антипину. Это не сработало в «Баффало» в прошлом году, — сказал Фридман.