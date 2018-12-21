«Питтсбург» обыграл «Миннесоту», «Бостон» — «Анахайм»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома одержал волевую победу над «Миннесотой Уайлд» — 2:1.

Счёт на 8-й минуте открыл Джордан Гринвей, ещё до свистка на перерыв «пингвины» восстановили паритет усилиями Брайана Раста. В третьем периоде он оформил дубль, принеся своей команде победу. В шести последних матчах на счету Раста восемь голов.

Евгений Малкин отметился 2 минутами штрафа и 3 бросками в створ за 18 минут и 7 секунд, проведённых на льду (4.06 – в большинстве).

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» одержал домашнюю победу над «Анахайм Дакс» — 3:1. Голами у хозяев отметились Давид Пастрняк, Тори Крюг и Давид Крейчи. Точку в матче поставил Джош Махура, не позволивший Ярославу Галаку оформить шат-аут.