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«Питтсбург» обыграл «Миннесоту», «Бостон» — «Анахайм»

«Питтсбург» обыграл «Миннесоту», «Бостон» — «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома одержал волевую победу над «Миннесотой Уайлд» — 2:1.

Счёт на 8-й минуте открыл Джордан Гринвей, ещё до свистка на перерыв «пингвины» восстановили паритет усилиями Брайана Раста. В третьем периоде он оформил дубль, принеся своей команде победу. В шести последних матчах на счету Раста восемь голов.

Евгений Малкин отметился 2 минутами штрафа и 3 бросками в створ за 18 минут и 7 секунд, проведённых на льду (4.06 – в большинстве).

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» одержал домашнюю победу над «Анахайм Дакс» — 3:1. Голами у хозяев отметились Давид Пастрняк, Тори Крюг и Давид Крейчи. Точку в матче поставил Джош Махура, не позволивший Ярославу Галаку оформить шат-аут.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2:1
1:1, 0:0, 1:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Гринвей (Койл, Бродин) – 07:13 (5x5), 1:1 – Раст (Гюнцель) – 13:30 (5x5), 2:1 – Раст (Гюнцель) – 48:12 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Пастрняк (Крюг, Бэкес) – 28:19 (5x4), 2:0 – Крюг (Маршан, Пастрняк) – 38:05 (5x4), 3:0 – Крейчи (Пастрняк, Маршан) – 45:21 (5x5), 3:1 – Махура (Рауни) – 55:44 (5x5)
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