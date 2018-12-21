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Кэри Прайс стал вторым вратарём в истории «Монреаля», одержавшим 300 побед

Кэри Прайс стал вторым вратарём в истории «Монреаля», одержавшим 300 побед
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Аризону Койотс» — 2:1. Главным героем матча стал голкипер гостей Кэри Прайс, который отразил 36 бросков.

Канадский вратарь одержал 300-ю победу в составе «Канадиенс» и стал вторым вратарём в истории «Монреаля», достигшим этой отметки. Клубный рекорд принадлежит Жаку Планту — 314 выигранных матчей. Третье место занимает Патрик Руа — 289 побед.

В нынешнем сезоне Прайс одержал 14 побед в 29 играх при коэффициенте надёжности 2,84 и проценте отражённых бросков 90,5. За карьеру в клубе (Прайс играет в «Канадиенс» с 2007 года) голкипер выиграл 300 матчей из 587 при коэффициенте надёжности 2,48 и проценте отражённых бросков 91,8.

Кэри Прайс вышел на второе место в истории «Монреаля» по победам в НХЛ
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