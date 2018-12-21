Тренер «Ак Барса»: маленько слабоваты мы в буллитных сериях

Тренер «Ак Барса» Александр Завьялов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» отметил, что команда сделала выводы после поражения от «Металлурга» (3:4 Б), и рассказал о перестановках в составе.

«Что произошло в прошлом матче? Вы знаете, я думаю, что здесь ситуация такая – ведя в счёте 3:1, маленько успокоились, начали прижиматься к своим воротам. Хотя изначально мы доносили до ребят, что не нужно прижиматься, надо продолжать действовать в том же стиле: так же атаковать, не давать раскатываться сопернику. Но получилось так, что мы пропустили в третьем периоде два гола, и эта шайба на последней минуте в формате «пять на шесть» привела к такому результату. А то, что произошло в буллитной серии… Пока мы в этом компоненте маленько слабоваты.

Думаю, ребята всё переосмыслили, они сами прекрасно понимают, что упустили победу. Думаю, что сегодня они выйдут в хорошем боевом настроении. Мы выходим на каждый матч, чтобы выигрывать.

Мы решили сегодня дать отдохнуть Никите Лямкину и Роме Манухову. Вместо них сыграют Пол Постма и Андрей Педан. Остальные пары обороны останутся без изменений», — цитирует Завьялова официальный сайт «Ак Барса».