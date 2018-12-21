Светлов: в «Адмирал» не верили, а теперь наши игроки интересны конкурентам

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал проблемы клуба, связанные с невозможностью дозаявки игроков из-за запрета КХЛ, а также поделился мнением о перспективах приморской команды в следующем сезоне.

«Во время европейской паузы провели во Владивостоке хороший сбор, пригласив из нашей фарм-команды МХЛ «Тайфун» целую группу молодых хоккеистов. С «Динамо» провели неплохой матч, были шансы впервые в истории «Фетисов-Арены» обыграть бело-голубых, но не хватило реализации голевых моментов. Заявили 19 игроков, в основном, по объективным причинам. Как известно, Центральное информационное бюро для нас закрыто, при этом не все хоккеисты здоровы. Благодарен Глазачеву, Вихареву, Зайцеву, обоим легионерам — Полаку и Кубату, некоторым другим игрокам за то, что вышли на игру с «Динамо» с не полностью залеченными травмами. Команда достойно побилась с московским клубом — за Владивосток и за весь Приморский край.

Переходный период затягивается, это отражается на нашей заявке. После жёсткой в плане логистики и перелётов первой половины сезона травмы были неизбежны, в итоге одного-двух игроков нам постоянно не хватает. И — как следствие — одного-двух голов для достижения позитивного результата. Но тренерский штаб готов к любому развитию ситуации. Если ЦИБ для нас так и не откроется, дополнительный шанс получит молодёжь из «Тайфуна», она, кстати, прогрессирует и вчера победила в матче регулярного чемпионата МХЛ в Китае — 8:0.

Мы видим пять-шесть хоккеистов, которые уже в следующем сезоне на постоянной основе будут претендовать на места в основном составе. Если учесть прогресс Серебрякова, Дьякова, Мищенко, Зайцева, Патрикеева, Кармашкова и Ко, то в чемпионат-2019/20 «Адмирал» может войти одной из самых молодых и перспективных команд Восточной конференции. Это позитивный результат нынешнего переходного сезона «Адмирала».

Мы формировались летом в последние дни перед открытием тренировочных лагерей, в нас не верили, но многие игроки по ходу сезона прогрессировали и теперь вызывают интерес у конкурентов. У нас есть как план «А», так и план «Б». Но надеюсь, сможем всех удержать», — цитирует Светлова Russia-Hockey.