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«Салават Юлаев» планирует выменять Рыбина, играющего в «Северстали» по 5 минут

«Салават Юлаев» планирует выменять Рыбина, играющего в «Северстали» по 5 минут
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», в сферы интересов «Салавата Юлаева» попал Максим Рыбин. 37-летний нападающий может стать первым новичком уфимцев в канун дедлайна.

В 40 играх нынешнего регулярного чемпионата КХЛ за «Северсталь» Рыбин набрал 6 (2+4) очков, а в последних матчах с «Барысом» (5:08) и «Авангардом» (5:32) его игровое время не превышало шести минут.

Напомним, что за последний месяц клуб из Череповца расторг контракты с 15 хоккеистами. Помимо Дмитрия Казионова и Александра Макарова расторгнуты контракты с голкипером Сергеем Магариловым, защитниками Станиславом Калашниковым, Денисом Куляшом и Максимом Верёвкиным, а также нападающими Матеем Странски, Михаилом Юньковым, Александром Бумагиным, Олегом Яшиным, Максимом Пестушко, Евгением Григоренко, Александром Щербиной и Евгением Коротковым.

Клуб КХЛ выгнал 15 хоккеистов за месяц. Чего мы не знаем?
Они набрали в сумме 41 очко – у одного Вадима Шипачёва уже больше. Но новички «Северстали» ничем не лучше ушедших.
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