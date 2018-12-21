«Салават Юлаев» планирует выменять Рыбина, играющего в «Северстали» по 5 минут

Как стало известно «Чемпионату», в сферы интересов «Салавата Юлаева» попал Максим Рыбин. 37-летний нападающий может стать первым новичком уфимцев в канун дедлайна.

В 40 играх нынешнего регулярного чемпионата КХЛ за «Северсталь» Рыбин набрал 6 (2+4) очков, а в последних матчах с «Барысом» (5:08) и «Авангардом» (5:32) его игровое время не превышало шести минут.

Напомним, что за последний месяц клуб из Череповца расторг контракты с 15 хоккеистами. Помимо Дмитрия Казионова и Александра Макарова расторгнуты контракты с голкипером Сергеем Магариловым, защитниками Станиславом Калашниковым, Денисом Куляшом и Максимом Верёвкиным, а также нападающими Матеем Странски, Михаилом Юньковым, Александром Бумагиным, Олегом Яшиным, Максимом Пестушко, Евгением Григоренко, Александром Щербиной и Евгением Коротковым.