Савилов: «Динамо» Мн вынуждено усиливаться, чтобы совсем не разочаровать народ

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов поделился мнением о легионерах в минском «Динамо».

«Схема с легионерами была идеализирована в то время, когда в минском «Динамо» и в сборной были квалифицированные белорусы. Братья Костицыны тогда ещё играли в НХЛ, Калюжный играл в КХЛ. Понимали, что пять-шесть легионеров плюс белорусы – и у нас была команда не только для попадания в плей-офф, но для дальнейшего продвижения. Сейчас те легионеры, которые призваны были обеспечить команде достаточно высокий уровень, не справляются. Они не являются легионерами, по сути. Плюс не хватает белорусских хоккеистов, которые способны были бы поддерживать легионеров уровня Доуса, Да Косты.

Сейчас ведётся поиск как раз таких легионеров. Но для того чтобы трибуны совсем не опустели, чтобы народ вообще не разочаровался в минском «Динамо», вынуждены каким-то образом в краткосрочной перспективе усиливаться. Чтобы не допустить зрительского дефинизма к главной команде страны», – сказал Савилов в эфире программы «Овертайм».