«Северсталь» выменяла 33-летнего Дмитрия Мегалинского из «Кузни»

Хоккейные клубы «Северсталь» и новокузнецкий «Металлург» совершили обмен, информирует официальный сайт череповецкого клуба. В Новокузнецк отправляется нападающий Вячеслав Скобелев, в обратном направлении проследует защитник Дмитрий Мегалинский.

В этом сезоне Мегалинский забросил 1 шайбу и сделал 9 результативных передач в 34 матчах регулярного чемпионата ВХЛ при 12 штрафных минутах и показателе полезности «0».

В минувшем сезоне 33-летний защитник провёл 26 матчей в регулярном чемпионате в составе екатеринбургского «Автомобилиста», в которых набрал 6 (1+5) очков. В 4 встречах плей-офф на счету опытного защитника 1 результативная передача.



Мегалинский провёл в «Автомобилисте» последние четыре сезона. Также в КХЛ Дмитрий выступал за ярославский «Локомотив», подольский «Витязь» новокузнецкий «Металлург» и московский «Спартак». Всего в активе хоккеиста 444 игры в Континентальной хоккейной лиге, в которых он набрал 111 (32+79) очков при полезности «-43».