Форвард «Питтсбурга» Раст: понятия не имею, почему начал забивать

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (2:1). 26-летний американец отличился в четвёртом матче подряд, а всего в шести последних играх на его счету восемь голов. Примечательно, что за 29 предыдущих матчей он забросил только одну шайбу.

«Я понятия не имею, почему начал забивать. Ровно так же я не могу объяснить один гол в первых 29 играх. Просто иногда хоккей вот такой. Наверное, надо просто всегда сохранять оптимизм, работать, не усложнять, и всё будет хорошо», — цитирует Раста официальный сайт НХЛ.

Брайан Раст на протяжении большей части сезона играет в первом звене команды Майка Салливана с Сидни Кросби и Джейком Гюнцелем.