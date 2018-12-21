«Нефтехимик» — «Металлург»: гости забросили две шайбы с интервалом в 12 секунд

«Металлург» обыгрывает «Нефтехимик» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Йозефа Яндача ведут со счётом 4:2, завершён второй период.

Все шайбы в матче были заброшены во втором периоде. Хозяева дважды усилиями Эмиля Галимова и Йоонаса Няттинена выходили вперёд. Гости неизменно отыгрывались благодаря точным броскам Ивана Верещагина и Андрея Чибисова. А на 36-й минуте «сталеварам» удалось отличиться ещё дважды — с интервалом в 12 секунд успех праздновали Виктор Антипин и Ииро Пакаринен.

Видео шайбы Пакаринена можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

После четвёртой пропущенный шайбы главный тренер хозяев Андрей Назаров заменил вратаря Илью Ежова на Фёдора Коротаева. Ежов отразил 15 бросков из 19.