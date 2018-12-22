Видеообзор матча «Чикаго» — «Колорадо» с победным голом Артёма Анисимова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу со счётом 2:1 в выездной игре с «Колорадо Эвеланш».



Счёт на девятой минуте встречи открыл нападающий гостей Алекс Дебринкэт. На старте второго периода Джей Ти Комфер восстановил равновесие, но в начале третьего игрового отрезка Артём Анисимов вновь вывел «Чикаго» вперёд. Его гол стал победным.



Также на счету россиянина показатель полезности «+1», 4 броска в створ и блок-шот за 17 минут 52 секунды на льду (3 минуты 17 секунд — в меньшинстве).



Голкипер «лавин» Семён Варламов снова остался на скамейке запасных, защитник клуба из Денвера Никита Задоров не принимал участия во встрече из-за травмы.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».