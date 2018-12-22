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«Авангард» обменял форварда Якимова в «Северсталь» на денежную компенсацию

«Авангард» обменял форварда Якимова в «Северсталь» на денежную компенсацию
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Богдана Якимова в «Северсталь» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба омского клуба.

24-летний хоккеист провёл всего пять матчей в составе «ястребов» и не смог отметиться результативными действиями. Он заработал показатель полезности «-2», проводя на льду чуть больше шести минут за игру.

Якимов начинал нынешний сезон в составе «Нефтехимика». Провёл за «волков» 27 матчей и набрал 3 (1+2) очка, но впоследствии расторг соглашение с клубом из Нижнекамска.

За последний месяц Северсталь» рассталась с 14 игроками. Расторгнуты контракты с голкипером Сергеем Магариловым, защитниками Станиславом Калашниковым, Денисом Куляшом, Александром Макаровым и Максимом Верёвкиным, а также нападающими Дмитрием Казионовым, Матеем Странски, Михалом Юньковым, Александром Бумагиным, Олегом Яшиным, Максим Пестушко, Евгением Григоренко, Александром Щербиной и Евгением Коротковым.

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Они набрали в сумме 41 очко – у одного Вадима Шипачёва уже больше. Но новички «Северстали» ничем не лучше ушедших.
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