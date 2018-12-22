«Металлург» вернул из ВХЛ троих хоккеистов

Магнитогорский «Металлург» вернул из фарм-клуба в ВХЛ «Зауралье» Павла Нечистовского, Александра Игошева и Владислава Дюкарева, информирует официальный сайт клуба из Кургана.



В составе курганской команды Нечистовский оказался перед стартом нынешнего сезона, и за это время голкипер провел 7 игр, в которых одержал 2 победы, отразив 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2.65.



Игошев присоединился к «Зауралью» в середине сентября и в регулярном чемпионате «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» 21-летний защитник отыграл 31 матч, набрав 2 (1+1) очка и шесть минут штрафа при полезности «-1».



Дюкарев, пропустивший уже почти два месяца из-за травмы, выходил на площадку всего в двенадцати поединках, но успел отметиться тремя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами, а показатель полезности равен «+1».



В «Зауралье» остались только два хоккеиста из «Металлурга» – Илья Авраменко и Егор Коробкин.