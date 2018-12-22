Андриевский — об ошибках на смене: это концентрация игроков, тренеры всё говорят

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (1:4).



«Мы сыграли не лучший матч. «Адмирал» сегодня выиграл заслуженно, а мы проиграли сегодня слишком много единоборств. Недонастроя не было, желание у ребят было. Нарушение численного состава? Тренеры подсказали, но выскочил ещё один игрок.



Тренерские ошибки при смене? Это концентрация у хоккеистов. На скамейке тренеры говорят, кто выходит. Это просто отсутствие внимания у игрока. Я сказал, что идёт Виктор Комаров. Если вы хотите посмотреть, кто выскочил, посмотрите. Что касается Казакова, то я уже говорил, что его игра нас не устраивает. Жильбер Брюле, мы надеемся, сыграет перед новым годом», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» уступила «Адмиралу» на домашнем льду