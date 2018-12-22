«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке переиграл череповецкую «Северсталь», встреча завершилась со счётом 3:2. Для подопечных Андрея Разина поражение стало пятым подряд.



Счёт во встрече открыли гости, на 17-й минуте точным броском отметился форвард Сергей Монахов. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Захар Арзамасцев и Алексей Михнов. В третьем периоде «Салават» обеспечил себе победу благодаря заброшенным шайбам Дмитрия Кугрышева и Артёма Сергеева.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.