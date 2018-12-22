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«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке переиграл череповецкую «Северсталь», встреча завершилась со счётом 3:2. Для подопечных Андрея Разина поражение стало пятым подряд.

Счёт во встрече открыли гости, на 17-й минуте точным броском отметился форвард Сергей Монахов. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Захар Арзамасцев и Алексей Михнов. В третьем периоде «Салават» обеспечил себе победу благодаря заброшенным шайбам Дмитрия Кугрышева и Артёма Сергеева.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2018, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3:2
0:1, 1:1, 2:0
Северсталь
Череповец
0:1 – Монахов – 16:42 (5x5), 1:1 – Арзамасцев (Кугрышев, Ткачёв) – 30:20 (5x5), 1:2 – Михнов (Вовченко, Гераськин) – 38:05 (5x4), 2:2 – Кугрышев (Умарк, Ларсен) – 41:42 (5x4), 3:2 – Сергеев (Ткачёв) – 51:28 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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