Светлов: «Адмирал» немного прорвало, реализация воплотилась в победу

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от выигранного матча с новосибирской «Сибирью» (4:1).



«С нашей стороны игра понравилась. Очень быстрая. Знали, что соперник играет дома агрессивно, активно. Немного нас прорвало, в последних играх не могли забросить больше одной шайбы, а сегодня вот получилось четыре. Реализация наших моментов воплотилась в победу», — приводит слова Светлова официальный «твиттер» клуба.

«Сибирь» уступила «Адмиралу» на домашнем льду

В первом периоде команда гостей обеспечила преимущество в две шайбы — точными бросками отметились Никита Феоктистов и Константин Глазачев. В следущие 20 минут соперники обменялись голами, авторами которых стали Николай Демидов и Денис Вихарев. На 55-й минуте точку в матче поставил заброшенной шайбой Сергей Коньков.