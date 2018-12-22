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«Салават» — «Северсталь»: матч посетили 4563 зрителя — антирекорд Уфы в КХЛ

«Салават» — «Северсталь»: матч посетили 4563 зрителя — антирекорд Уфы в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Домашний матч «Салавата Юлаева» с «Северсталью» посетили 4563 зрителя. Это антирекорд уфимского клуба за всё время выступлений в Континентальной хоккейной лиге. Предыдущий результат — 4650 в домашней игре с «Адмиралом» 1 декабря 2018 года.

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Счёт открыли гости, на 17-й минуте точным броском отметился форвард Сергей Монахов. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Захар Арзамасцев и Алексей Михнов. В третьем периоде «Салават» обеспечил себе победу благодаря заброшенным шайбам Дмитрия Кугрышева и Артёма Сергеева.

Уфимская команда прервала серию из двух поражений, а подопечные Андрея Разина проиграли в пятый раз подряд. Следующий домашний матч «Салавата Юлаева» состоится 24 декабря, когда в Уфу приедет «Локомотив».

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