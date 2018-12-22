Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Эспаньол». 22 декабря. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Цулыгин: взяли Рыбина как боевого игрока, «Салавату» этого не хватало

Цулыгин: взяли Рыбина как боевого игрока, «Салавату» этого не хватало
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от игры с «Северсталью» (3:2).

«После выезда очень долго и тяжело входили в игру, но хорошо, что нашли силы и в третьем периоде перевернули результат в нашу пользу.

Будет ли усиление в защите до дедлайна? Посмотрим, все равно приедет Шэн и придется играть в три пары, будем думать об этом. У нас есть Коледов и Назаревич в запасе.

Обмен Рыбина? В первую очередь он очень активный и боевой спортсмен, чего периодически нам не хватало. Мы взяли его для поднятия активности в борьбе, потому что у нас много техничных игроков, а Рыбин как раз такой игрок, который не боится борьбы», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент