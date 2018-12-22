Цулыгин: взяли Рыбина как боевого игрока, «Салавату» этого не хватало

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от игры с «Северсталью» (3:2).



«После выезда очень долго и тяжело входили в игру, но хорошо, что нашли силы и в третьем периоде перевернули результат в нашу пользу.



Будет ли усиление в защите до дедлайна? Посмотрим, все равно приедет Шэн и придется играть в три пары, будем думать об этом. У нас есть Коледов и Назаревич в запасе.



Обмен Рыбина? В первую очередь он очень активный и боевой спортсмен, чего периодически нам не хватало. Мы взяли его для поднятия активности в борьбе, потому что у нас много техничных игроков, а Рыбин как раз такой игрок, который не боится борьбы», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»